ABD'de bebek maması salgını: 12 eyalette 15 bebek Botulizmden etkilendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki sağlık yetkilileri, ByHeart bebek mamasına bağlı botulizm salgını nedeniyle 12 eyalette en az 15 bebeğin hastalandığını duyurdu.

AP'de yer alana habere göre, Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı’ndan Dr. Erica Pan, dokuz bebekte botulizm tip A vakasının doğrulandığını, altı vakanın ise sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Ağustos ortasında başlayan salgın 2 hafta ve 5 ay arasındaki bebekleri etkiledi. Federal ve eyalet yetkilileri, salgını araştırırken şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

New York merkezli organik bebek maması üreticisi ByHeart, hafta sonunda Whole Nutrition Bebek Maması’nın iki partisini geri çağırdı. Yetkililer, ürünleri kullanan tüketicilerin derhal mamayı kullanmayı bırakması gerektiğini vurguladı.

İLACIN MALİYETİ 63 BİN DOLAR

Dr. Pan, hastalanan bir bebeğe verilen ürün numunesinde salgınla ilişkilendirilen toksine neden olan bakterinin tespit edildiğini açıkladı. Bakterinin doğrulanması için fareler üzerinde yapılan testlerde kısa sürede hastalık belirtileri gözlemlendi. ByHeart yetkilileri, açılmamış mama kutularının da test edilmesini öneriyor.

ABD’de salgından etkilenen tüm bebeklere ilacın uygulandığı bildirildi; bir şişenin maliyeti yaklaşık 69 bin 300 dolar.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., FDA’ya ABD’deki bebek mamalarındaki içerik ve besin değerlerini detaylı şekilde inceleme talimatı verdi.

BOTULIZM NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği bir toksin sonucu ortaya çıkan ciddi bir zehirlenme türüdür. Genellikle konservelenmiş gıdalarda bulunan bu toksin, sinir sistemine zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

ABD’de her yıl nadiren görülen bebek botulizmi, 1 yaş altındaki bebeklerde bağırsak mikrobiyomlarının gelişmemesi nedeniyle özellikle riskli. Toksin üreten bakteriler felç dahil ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Belirtiler arasında yetersiz beslenme, baş kontrolünün kaybı, göz kapaklarında düşme ve donuk yüz ifadesi bulunuyor.