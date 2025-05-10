ABD'de belediye başkanına gözaltı

ABD'de Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, kurumda gümrük muhafaza polisi ile tartışma yaşadı.

Tartışmaya dair ayrıntıları New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba sosyal medya hesabından paylaştı.

Baraka ve ekibinin kurum merkezine izinsiz girdiğini öne sürdü. İç Güvenlik Polisi'nin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları paylaşmıştı. Baraka gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.