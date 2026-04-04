ABD'de benzin fiyatı dört yıldır ilk kez 4 doların üzerinde

İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor. ABD'de benzin fiyatlarındaki artış, ülke genelinde hissedilmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ülkede ortalama benzin fiyatlarını galon başına 4 doların üzerine çıkardı. Özellikle büyük şehirlerin bulunduğu eyaletlerde fiyat artışları daha belirgin olurken, bazı bölgelerde benzin fiyatı 5 doları aştı.

Artan maliyetler nedeniyle benzin istasyonlarında yoğunluk azaldı. Halk, araç kullanımını sınırlamaya başladı.

FİYATLAR EYALET EYALET YÜKSELİYOR

ABD'nin öne çıkan eyaletlerinden California'da benzin fiyatları galon başına 5.90, Washington'da 5.10, Oregon'da 4.70, New York'ta 4 dolar oldu. Benzin fiyatlarının ülke ortalamasının üzerine çıkması dikkat çekti.

ABD'nin orta-batı ve güney eyaletlerinde de hızlı bir artış eğilimi gözlendi. ABD'li uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmanın ve Orta Doğu'daki çatışmaların, eyalet bazlı fiyat farklarını daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

Özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu kıyı eyaletlerinde fiyatlar daha hızlı artarken, iç bölgelerde de artışın sürdüğü ve kısa vadede düşüş beklentisinin sınırlı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ABD genelinde ortalama benzin fiyatının kısa sürede galon başına 4.50-5 dolar bandına çıkma riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ARAÇ KULLANIMI AZALIYOR

ABD genelinde birçok akaryakıt istasyonunda yoğunluğun azaldığı, halkın artan maliyetler nedeniyle günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirdiği görüldü.

ABD'liler, yükselen fiyatların bütçelerini zorladığını ifade etti. İstasyona yakıt almaya gelen bir ABD'li, yükselen benzin fiyatlarının doğrudan temel harcamalara yansıdığına dikkat çekerek, "Yaklaşık bir aydır fiyatlar 1 dolar arttı. Şöyle ki bazen arabayı kullanmam gerekmiyorsa toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böylece daha fazla benzin parası ödemekten kurtulabiliyorum. Umarım savaş biter ve benzin fiyatları düşer." ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ BTERSE FİYATLAR DÜŞEBİLİR”

Bir diğer ABD'li de benzin fiyatlarına ilişkin, "Bu çok fazla. Belki savaş biterse düşer. Daha da düşer." diye konuştu.

Bir başka ABD'li de günlük yaşamında yaptığı değişikliklerden bahsederek, "Günlük harcamalarımı, çok fazla seyahat etmemek, çok uzağa gitmemek ve işe gidip gelmek gibi konularda kestim. Umarım durum biraz sakinleştiğinde işler değişir. Fiyatlar, benzin fiyatları tekrar normal seviyelere dönecek." şeklinde konuştu.

ABD'de son olarak 2022 yılında ortalama benzin fiyatları 5 dolara ulaşarak zirveyi görmüştü.