ABD'de beyin göçü: Akademisyenler Avrupa'da iş aramaya başladı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, federal açığı azaltmak ve ABD'nin borcunu kontrol altına almak için milyarlarca dolarlık kesintiye ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Araştırmalardaki kesintiler, Trump'ın üniversiteleri çeşitlilik politikaları nedeniyle ayrımcı olmakla eleştirdiği bir dönemde geldi.

Yale, Columbia ve Johns Hopkins gibi üniversitelerdeki akademisyenlerin geçim kaynaklarına yönelik tehdit, Avrupa'nın siyasi liderlerine "entelektüel bir talih kuşu" biçebilecekleri umudunu verdi.

Reuters tarafından incelenen ve aralarında Fransa, Almanya ve İspanya'nın da bulunduğu 13 Avrupa ülkesi tarafından mart ayında imzalanan bir mektup, AB Komisyonu'nu akademik yetenekleri çekmek için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Bilimsel çalışmaları finanse eden bir AB organı olan Avrupa Araştırma Konseyi, Reuters'e verdiği demeçte, AB'ye taşınan araştırmacıları finanse etmek için yer değiştirme bütçesini iki katına çıkararak başvuru sahibi başına 2 milyon euro'ya çıkaracağını söyledi. Bu bütçe, bir laboratuvar kurmayı da içerebilecek bir Avrupa kurumuna taşınma maliyetini karşılamaya yönelik.

Almanya'da yeni hükümet için yapılan koalisyon görüşmelerinin bir parçası olarak, Reuters tarafından görülen mart ayına ait müzakere belgelerine göre, muhafazakârlar ve Sosyal Demokratlar bin kadar araştırmacıyı cezbetmek için planlar hazırladılar.

Reuters'in görüştüğü 13 Avrupa üniversitesi ve araştırma enstitüsü, Atlantik'i geçmeyi düşünen ABD merkezli çalışanların sayısında artış olduğunu bildirdi.