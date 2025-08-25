ABD'de beyin yiyen amip paniği

ABD'de bir hasta, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Washington Times'ın haberine göre yetkililer, hastanın Ozarks gölünde su kayağı yaparken “beyin yiyen amip” olarak bilinen Naegleria fowleri ile enfekte olduğunu açıkladı.

Missouri Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Departmanı (DHSS), enfeksiyonun 13 Ağustos’ta doğrulandığını, hastanın bir hafta sonra 20 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Eyalette bugüne kadar biri 1987’de, diğeri 2022’de olmak üzere sadece iki vaka kayda geçmişti.

Bu yıl benzer bir ölüm Güney Carolina’da bildirilmişti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 97

Naegleria fowleri, sıcak tatlı sularda doğal olarak bulunan tek hücreli bir organizma.

İnsanlara yalnızca, amip içeren suyun burun yoluyla alınması halinde bulaşıyor.

Enfeksiyon, ağır bir beyin enfeksiyonuna yol açıyor.

Semptomlar genellikle 1-12gün içinde ortaya çıkıyor.

İlk belirtiler baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma olurken, ilerleyen aşamada nöbet, halüsinasyon, koma ve ölüm görülebiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), enfeksiyonun ölüm oranının yüzde 97’nin üzerinde olduğunu aktarıyor.