ABD’de Biden'a Gazze tepkisi: "Ellerinde kan var"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 100 gündür sürdürdüğü saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın tepkisi karşısında geri adım atmayan İsrail ordusu, ABD’nin desteğiyle bölgedeki katliamını sürdürüyor.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bugün düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde İsrail’in saldırıları protesto edildi. Beyaz Saray’ın doğusunda yer alan Freedom Plaza’da toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze’de ateşkes çağrısı yaparken, meydanın ortasına da dev Filistin bayrağı açıldı.

“Gazze’deki savaşa son verin”, “ABD’nin İsrail’e yaptığı tüm yardımlara son verin” ve "Biden’ın ellerinde kan var” yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçileri, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları attı.

Yürüyüşte ABD’de bu yıl yapılacak olan seçimlere de atıfta bulunan göstericiler, “Kasım’da hatırlayacağız” sloganları atarak ABD Başkanı Biden’a Gazze mesaj gönderdi.