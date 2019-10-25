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ABD göçmenlik yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği ilk dönemde de bin 500'den fazla göçmen çocuğu ABD-Meksika sınırında ailesinden kopardığı bildirildi.



Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017-26 Haziran 2018 tarihleri arasında bin 556 göçmen çocuğun, ABD'ye yasa dışı girmeye çalışırken Meksika sınırda yakalanan ebeveynlerinden ayrıldığının öğrenildiği, böylece Temmuz 2017'den bu yana sınırda ailelerinden ayrı düşen çocuk sayısının 5 bin 400'ü aştığı belirtildi.



Çocukların ailelerin ayrılmasına son verilmesi için dava açan ACLU avukatı Lee Gelernt, söz konusu 12 aylık süreçte ebeveynlerinden koparılan göçmen çocuklardan 207'sinin 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekti.



Bu çocuklardan 60'ının 4, 76'sının 3, 40'ının 2, 26'sının bir yaşında, 5'nin de bir yaşından küçük olduğu ifade edildi.



Gelernt, "Bebekler ve küçük çocuklar dahil olmak üzere bin 556 ailenin daha bu insanlık dışı ve yasalara aykırı politikayla parçalanmış binlerce kişiye katılması şoke edici." değerlendirmesinde bulundu.



"SIFIR TOLERANS" POLİTİKASI BİNLERCE ÇOCUĞU AİLESİNDEN KOPARDI

Trump yönetimi, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınır üzerinden düzensiz göçünü önlemek amacıyla 2018 ilkbaharında benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında, binlerce göçmen çocuğu ailelerinden ayırmıştı.



ACLU'nun geçen ay edindiği hükümet kayıtlarının analizinde, 26 Haziran 2018-29 Haziran 2019 tarihlerinde 911 çocuğun 844 aileden koparıldığı belirtilmişti.



Ailelerinden alınan çocuklardan 481'inin 10 yaşın, 185'inin de 5 yaşın altında olduğu kaydedilerek, çocukların yaş ortalamasının ise 9 olduğu ifade edilmişti.



Diğer yandan, ABD hükümeti, 26 Haziran 2018'de sınırdaki gözetim merkezlerinde tutulan 2 bin 814 çocuğun aileleriyle yeniden bir araya geldiğini açıklamıştı.



2017'DEKİ GÖÇMEN AKINI

ABD'de yayımlanan bir rapor, Trump yönetiminin açıkladığı sayının dışında binlerce düzensiz göçmen çocuğun daha ailelerinden ayrılmış olabileceğini ortaya koymuştu.



ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Denetleme Dairesi Başkanlığının ocak ayında yayımladığı rapor, Washington yönetiminin, geçen yıl güneydoğu sınırında "sıfır tolerans" politikasını ilan etmesinden önce 2017'de göçmen akınında da çocukların ailelerinden ayrıldığını gözler önüne sermişti.



Raporda, Trump yönetiminin sınırda ailelerinden ayrılan çocuklara ilişkin açıkladığı sayıya, öncesinde ailelerinden koparılan binlerce çocuğun dahil edilmemiş olabileceğine işaret edilmişti ve "Aileleri ya da koruyucularından ayrılan çocukların toplam sayısı ve şu anki sayı tam olarak bilinmiyor." ifadesine yer verilmişti.



Denetleme Dairesi Başkanlığının ocak raporunda ayrıca, ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw'ın ailelerinden ayrılan çocukların yeniden velilerine teslim edilmesine yönelik geçen yıl haziran ayında yayımladığı tebligata ilişkin, "Bu tebligat, 2017'de başlayan göçmen akını esnasında göçmenlik yetkililerinin ailelerinden ayırdığı tahmin edilen binlerce çocuk için geçerli değil." değerlendirilmesinde bulunulmuştu.