ABD'de bir cenazeevinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

"24 SAATTE GÖMÜLMEYEN CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLMELİ"

Söz konusu cenazeevinin sahibi Jon Hallford'un, Colorado eyaletinin Cenazeevi ve Krematoryum ofisi direktörüyle yaptığı görüşmede "cesetlerin uygunsuz şekilde saklandığını gizlemeye çalıştığı ancak bölgede bir sorun olduğunu kabul ettiği" belirtildi.



Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, 4 Ekim'de "Doğaya Dönüş Cenazeevi'nde incelemeler başlatılmıştı.



Polis ise cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının "sağlığı tehdit edecek bir durum" oluşturmadığını bildirmişti.



Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.