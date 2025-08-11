ABD'de bir evde yangın çıktı: 4'ü çocuk 6 kişi öldü

ABD'nin Maryland eyaletinde bir evde çıkan yangın, 4'ü çocuk 6 kişinin ölümüne yol açtı.

Yerel basının bildirdiğine göre Waldorf'ta yer alan evde, yerel saatle sabah 8.40 civarında çıkan yangından bir kişi kaçmayı başardı.

Yaklaşık 70 itfaiyeci, alevleri kontrol altına almak için bir saatten fazla uğraştı. Bir itfaiyeci hastaneye kaldırılırken, bir başka ilk müdahale ekibi üyesi de olay yerinde belirtilmeyen yaralanmaları nedeniyle tedavi edildi.

Eyalet İtfaiye Şefi Yardımcısı Oliver Alkire, yangının evin sağ tarafındaki kapalı verandada çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin yaşları ve isimleri açıklanmadı.Yangının nedeni araştırılıyor.