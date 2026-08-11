ABD'de bir eyalet daha kürtajda yasal sınırı kaldırdı

Massachusetts Valisi Maura Healey, gebeliğin herhangi bir aşamasında kürtaja izin veren bir yasayı imzaladı. Böylelikle Massachusetts, kürtaj konusunda hiçbir sınırlama getirmeyen 10. eyalet oldu.

10 Ağustos'ta imzalanan yasa, hamileliğin 24. haftasından sonraki kürtaj operasyonlarını yasallaştırdı.

Vali Healey, 10 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bugün, bu yıkıcı teşhisleri yaşayan anneler, babalar ve aileler - ki bunlar yıkıcı, yürek burkan teşhisler - artık kendi seçimlerini yapabilecekler." dedi.

Yasa, kürtaj işleminin gerçekleştirilmesine dair kararı hekimin "profesyonel değerlendirmesine" bırakıyor.

Geç dönem kürtajlarının ezici çoğunluğu, ölümcül genetik bozukluklar, eksik beyin yapıları veya felaket niteliğindeki anne sağlığı krizleri (örneğin, şiddetli preeklampsi) gibi ciddi ve beklenmedik klinik vakalar sebebiyle gerçekleştiriliyor.

ABD 'de uzun yıllardır “pro-life" ("yaşam yanlısı") ve "pro-choice” ("seçim yanlısı") gruplar kürtaj konusunda birbirlerinden taban tabana zıt bir duruşa sahipler ve konu sıklıkla ülke gündemine geliyor.

Kâr amacı gütmeyen kürtaj karşıtı bir örgüt olan SBA Pro-Life America'nın Başkanı Marjorie Dannenfelser, yaptığı bir açıklamada Vali Healey'e sert çıktı.

Dannenfelser, “On binlerce doğmamış Amerikalının her yıl barbarca bir şekilde parça parça kesilip uzuvlarının koparılması vicdanları sarsmalı. Ne yazık ki, Vali Healey'nin 'Doğuma Kadar Kürtaj Yasa Tasarısı'nı onaylamasıyla bu sayı daha da artacak.” dedi.

İmzalanan bu yasayı eleştirenler, yasal sınırlamaların kaldırılmasının, isteğe bağlı geç dönem kürtajların önünü açabileceğini savunuyor. Öte taraftan, kadın hakları savunucuları ve seçim yanlısı hekimler ise standart tıbbi protokoller nedeniyle bu tür vakaların pratikte meydana gelmediğini belirtiyor.

ABD'de başkent Washington, DC'ye ek olarak 10 eyalette kürtajla alakalı yasal süre sınırı kaldırılmış durumda.