ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

BBC’nin haberine göre, polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.



Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.



Polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.



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