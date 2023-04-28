ABD'de bir ilk: Yaşayan siyahinin adı verildi

Fort Lee'ye ilk defa 1950 Mayısında geldiğini belirten Gregg, "Burası benim profesyonel evim. Çok uzun süreli bir bağım var burayla. Adımın bu tesise verilmeye değer görülmesinden, bu tesisin bundan sonra bir siyahi kadın ve erkeğin ismiyle anılacak olmasından çok mutluyum." diye konuştu.



Gregg, tören sonunda Adams'ın yakınlarıyla birlikte tesisin yeni isminin yazdığı büstün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



ABD Ordusundan yapılan açıklamada, Fort Lee'nin, Konfederasyon liderlerinin adını taşıyan üsleri yeniden belirleme sürecinin bir parçası olarak seçilen 9 tesisin arasında olduğu belirtilmişti.