ABD'de bir kadın nişan yüzüğü için kendi elmasını kendi buldu

New York’ta yaşayan 31 yaşındaki Micherre Fox, kendi nişan yüzüğü için elmasını kendisi bulmak istedi. Dünyanın neresine giderse gitsin bu hayali gerçekleştirmeye kararlıydı, ancak araştırmaları onu ABD’deki tek halka açık elmas arama alanına, Arkansas’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’na yönlendirdi.

ÜÇ HAFTA BOYUNCA ARADI

8 Temmuz’da yola çıkan Fox, üç hafta boyunca neredeyse her gün yaz sıcağında kazı yaptı. Yolculuğunun son gününde, parkın 37,5 dönümlük arama alanında yürürken ayaklarının dibinde parlayan bir ışık gördü.

Eline aldığında bunun 2,3 karatlık beyaz bir elmas olduğunu anladı. Bu taş, bu yıl parkta bulunan üçüncü en büyük elmas oldu.