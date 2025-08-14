ABD'de bir kadın nişan yüzüğü için kendi elmasını kendi buldu
ABD'de Micherre Fox isimli bir kadın, nişan yüzüğü için kendi elmasını bulmak amacıyla üç hafta kazı yaptı. Son gününde 2,3 karatlık beyaz elmas bularak hayalini gerçekleştirdi.
New York’ta yaşayan 31 yaşındaki Micherre Fox, kendi nişan yüzüğü için elmasını kendisi bulmak istedi. Dünyanın neresine giderse gitsin bu hayali gerçekleştirmeye kararlıydı, ancak araştırmaları onu ABD’deki tek halka açık elmas arama alanına, Arkansas’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’na yönlendirdi.
ÜÇ HAFTA BOYUNCA ARADI
8 Temmuz’da yola çıkan Fox, üç hafta boyunca neredeyse her gün yaz sıcağında kazı yaptı. Yolculuğunun son gününde, parkın 37,5 dönümlük arama alanında yürürken ayaklarının dibinde parlayan bir ışık gördü.
Eline aldığında bunun 2,3 karatlık beyaz bir elmas olduğunu anladı. Bu taş, bu yıl parkta bulunan üçüncü en büyük elmas oldu.
“Dizlerimin üzerine çöktüm, ağladım, sonra gülmeye başladım. Sonsuza dek benim olacak taşı bulduğumu biliyordum” diyen Fox, elmasa kendisi ve partnerinin soyadlarından esinlenerek “Fox-Ballou Elması” adını verdi.
Fox, bu sürecin sadece şans değil, aynı zamanda yoğun emek gerektirdiğini vurguladı: “Evlilikte bazen para sorunları çözebilir ama para bittiğinde çalışkanlık gerekir. Araştırma önemli, ama ellerinle toprağı kazmadan hiçbir eğitim seni sonuca götüremez.”
BUL-SAKLA KURALI
Crater of Diamonds Eyalet Parkı, her yıl yüzlerce meraklıyı “bul, sakla” kuralıyla ağırlıyor. Bu yıl şimdiye kadar 366 elmas kayıt altına alındı, bunlardan 11’i bir karattan büyük.
1906’dan bu yana 75 binden fazla elmas çıkarılan park, ABD’de şimdiye kadar bulunan en büyük elmas olan 40,23 karatlık “Uncle Sam” elmasının da keşif yeri.
