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ABD'de bir kişi aracını Filistin'e destek gösterisindekilerin üzerine sürdü

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir kişinin aracını, Filistin'e destek amacıyla toplanan bir grubun üzerine sürdüğü belirtildi.

ABD'de bir kişi aracını Filistin'e destek gösterisindekilerin üzerine sürdü
ABD'nin birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor (AA)

New York Post'un haberine göre, Minneapolis Polis Departmanı (MPD), kentte düzenlenen 'e destek gösterisinde kargaşa meydana geldiğine ilişkin ihbarlar aldı.

MPD'ye göre, görgü tanıkları, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü bildirirken, bir kişi de silah sesi duyduğunu belirtti.

Gösteride kimsenin yaralanmadığını kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak henüz bir gözaltı işleminin yapılmadığı bilgisini paylaştı.

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Lincolnwood polisi de Chicago eyaletinin Skokie bölgesinde düzenlenen gösteri sırasında İsrail yanlılarıyla Filistin destekçilerinin karşı karşıya gelmesi sonucu arbede çıktığını belirtti.

Polis, kimliği belirlenemeyen bir kişinin ise silahını ateşlediğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Oregon eyaletine bağlı Eugene bölgesindeki gösterilerde ise kalabalığın içinde arabasını durdurarak yolu kapatan bir kişi ile göstericiler arasında da arbede yaşandı.

Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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