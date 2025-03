ABD'de bir öğrenci daha Göçmenlik Dairesi tarafından gözaltına alındı

ABD'de Minnesota Üniversitesinden ismi açıklanmayan bir öğrencinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



The New York Times'ın haberine göre, Üniversite Rektörü Rebecca Cunningham, konuya ilişin yaptığı açıklamada, öğrencinin kampüs dışındaki bir evde gözaltına alındığını bildirdi.



Üniversitenin, gözaltı olayından önceden haberi olmadığını aktaran Cunningham, olay meydana gelmeden önce federal yetkililerle herhangi bir bilgi paylaşılmadığını vurguladı.



Rektör, üniversite öğrencisinin adını ya da sahip olduğu vize türünü açıklamadı.



Öte yandan üniversite sözcüsü Jake Ricker, öğrencinin "Carlson School of Management"a kayıtlı olduğunu söyledi.



ICE yetkilileri ise konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermedi.

"KAMPÜSLER TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN GÜVENLİ OLMALI"



Minnesota Senatörü Doron Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kampüslerimiz tüm öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için güvenli yer olmalıdır. Trump yönetiminin arkadaşlarımızı, ailemizi ve komşularımızı anlamsızca şeytanlaştırmasına karşı durmalıyız" ifadelerini kullandı.



Minnesota Üniversitesi, 2024'te Filistin'e destek protestolarına ev sahipliği yapan büyük üniversiteler arasında yer almıştı.



Adalet Bakanlığı, şubatta üniversitenin, "Yahudi öğrencileri ve öğretim üyelerini yasa dışı ayrımcılıktan koruyup koruyamadıklarını" belirlemek üzere müfettişlerin ziyaret edeceği 10 okul arasında yer aldığını duyurmuştu.



Üniversitenin 5 kampüsünden biri olan "Twin Cities" kampüsü de Eğitim Bakanlığının bu ay Yahudi karşıtlığı suçlamaları nedeniyle "potansiyel yaptırım eylemleri" riski altında olduğu konusunda uyardığı 60 okul listesinde yer almıştı.