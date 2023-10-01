ABD’de bir sürücü aracıyla polis karakoluna daldı

Odaya giren araçtan iki eli havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, sürücünün terör saldırısı da dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.



Ayrıca sürücünün aynı gün bir konutun garajına kasten saldırmakla da suçlandığı aktarıldı.