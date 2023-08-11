ABD’de bir yolcu köpeğini havalimanında terk etti

Köpeği pusette bulan polis, “Görevliler, hayvanın üzerinde bir mikroçip bulabildi ancak sahibine ulaşma girişimleri başarısız oldu. Müfettişler, köpeğin sahibine havayolu yetkilileri tarafından köpeğin uçabilmesi için bir köpek taşıma kafesine yerleştirilmesi gerektiğinin söylenildiğini öğrendi. Soruşturma, sahibinin daha sonra köpeği kısa süreli park yeri yakınında terk ettiğini ve uçağa binmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.



Polis, köpeği güvenli bir şekilde teslim etmesi için eyalet köpek bekçisiyle temasa geçti. Görevli köpek bekçisi tarafından hayvan sahibine karşı 'terk etme' suç duyurusunda bulunulması bekleniyor” açıklamasını yaptı.