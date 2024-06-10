ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı

ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğa ekipler tarafından yakalandı.

ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı

'nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü.

Cumartesi günü Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı.

Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olayda yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi.

Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

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