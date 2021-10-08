ABD'de borç limiti krizine geçici çözüm

ABD'de borç limitinin 3 Aralık'a kadar 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı Senato'da 48'e karşı 50 oyla kabul edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 04:37

ABD'de borç limiti krizine geçici çözüm

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Senatosu, borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından söz konusu tasarı, Senato'da 48'e karşı 50 oyla kabul edildi.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılması öngörülüyor.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

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