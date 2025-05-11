ABD’de boşaltılan apartman dairesinden 48 köpek çıktı

New York'taki eyaletindeki bir apartman dairesine 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı alanda bir arada tutulduğunu belirtti.



NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği gerekçesiyle gidildiği aktarıldı. Ekipler, çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusu buldu.



ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanda geçirdiklerini ve bazı yetişkin köpeklerin mobilyaların arkasına saklandığını kaydetti.