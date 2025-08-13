ABD'de "boynuzlu tavşan" virüsü

ABD Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı (CPW), enfeksiyonun genellikle tavşanın baş bölgesinde siyah nodüller şeklinde ortaya çıktığını, zamanla uzayarak boynuz görünüme bürünebileceğini açıkladı. Virüs, tavşanların yaşamını genelde tehdit etmese de, yemek ve su tüketimini engelleyecek boyuta ulaşırsa tehlikeli olabiliyor.



Tanıklardan biri, gördüğü bir tavşanı “ağzının etrafında siyah çubuklar çıkmış gibiydi” sözleriyle tarif etti ve tavşanın kışı atlatıp ertesi yıl tekrar ortaya çıktığında çıkıntıların büyüdüğünü belirtti.

EVCİL TAVŞANLAR DA ENFEKTE OLABİLİYOR

Virüs sadece tavşanlara bulaşabiliyor, ancak açık alanda yaşayan evcil tavşanlar da enfekte olabiliyor. Evcil tavşanlarda hastalık daha ağır seyrediyor ve veteriner müdahalesi gerekiyor.



CPW, virüslü tavşanların tedavi edilemediğini, ancak çoğunun zamanla iyileştiğini; bu nedenle yalnızca beslenmesi engellenen hayvanların uyutulmasını öneriyor. Yetkililer ayrıca enfekte tavşanlara dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.