ABD'de Brown Üniversitesi profesörü de sınır dışı edildi

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Brown Üniversitesi tıp fakültesinde görev yapan ve ülkesinde yaptığı ziyaretin ardından gözaltına alınan Lübnan vatandaşı Prof. Dr. Rasha Alawieh, sınır dışı edildi.



Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından Boston Logan Uluslararası Havalimanında geçerli vizesi olduğu halde 36 saat boyunca tutulan Alawieh, Lübnan'a geri gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

48 SAAT KOŞULUNA UYULMADI



Birim, Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi’nin Alawieh'in sınır dışı edilebilmesi için 48 saat önceden mahkemeye haber verilmesi şartına uymadı.



Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin mahkeme emirlerine "kasten" uyup uymadığı konusunda bilgi talep etti.



Birimin "herhangi bir gerekçe göstermeden" Alawieh'i sınır dışı ettiğini ifade eden Sorokin, mahkeme emrinin ihlal edildiğine dair "ciddi iddialar" olduğunu belirtti.

