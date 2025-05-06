ABD'de Burger King'e dava: Burgerleri olduğundan büyük gösteriyor

ABD Miami'de görevli ABD Bölge Yargıcı Roy Altman, Burger King’in reklamlarının bazı makul tüketicileri yanıltabileceği yönündeki iddiaların "makul bir temele" sahip olduğuna hükmetti.



13 eyaletten 19 müşteri tarafından açılan davada, Burger King’in neredeyse tüm menü ürünlerini mağaza içi ve çevrim içi reklamlarda olduğundan daha büyük gösterdiği öne sürüldü. Özellikle Whopper'ın, görsellerde ekmeğin dışına taşacak şekilde gösterildiği ve gerçek ürünlere göre yüzde 35 daha büyük ve iki kat fazla et içeriyor gibi sunulduğu iddia edildi.

ŞİRKET "GÖRSEL OLARAK DAHA GÜZEL HAZIRLANDIĞINI" KABUL ETTİ

Burger King, reklamlarda ürünlerin daha iştah açıcı görünmesi için “görsel olarak daha güzel hazırlandığını” kabul etti ancak makul tüketicilerin menü panolarındaki görsellerin tanıtım amaçlı olduğunu anlayacağını savundu. Yine de Yargıç Altman, şirketin reklamlarının “sadece abartı ya da süsleme” sınırlarını aştığını ve yanıltıcı olabileceğini belirtti.



Altman, bu davayı daha önce Eylül 2023’te New York’un Brooklyn bölgesindeki bir yargıç tarafından reddedilen McDonald’s ve Wendy’s’e açılan benzer davalardan ayırarak, Burger King’in ürün boyutlarını özellikle 2017 sonrası reklamlarında "çok daha fazla abarttığını" vurguladı.