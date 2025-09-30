ABD'de bütçe krizi: Federal hükümet resmen kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı kabul edilmişti. Ardından bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul görmedi. Demokratların sunduğu tasarı ise Cumhuriyetçi senatörlere takıldı. Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD Federal Hükümeti resmi olarak kapandı. KAPANMA NE ANLAMA GELİYOR? Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilmediği senaryoda hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor. ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel, geçici bütçe kabul edilene kadar ücretsiz çalışmaya devam ediyor. Temel hizmetler kapsamında çalışmayanlar ise süresiz izne ayrılıyor.

GÜNLÜK MALİYETİ 400 MİLYON DOLAR Bu arada ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının olası etkilerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Analizde, hükümetin kapanmasıyla yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği ve bu çalışanlara geriye dönük maaş ödemesinin toplam günlük maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı tahmin edildiği belirtildi.

SON OLARAK TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE KAPANMIŞTI



Sorumlu Federal Bütçe Komitesi verilerine göre, 1981'den bu yana üç gün veya daha kısa süreli 10 kapanma yaşanırken, federal hükümetin operasyonlarını ciddi şekilde etkileyen 4 uzun süreli kapanma oldu.



Ülkede en son "kapanma" ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yaşanmıştı.



Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamama restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.



Aralık 2018'de başlayarak Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanma, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu.

"ONLAR İÇİN KÖTÜ ŞEYLER YAPABİLİRİZ"

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Demokratların kapanma istediğini iddia ederken, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." ifadesini kullanmıştı.



Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.

