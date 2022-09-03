ABD'de çalıntı uçak paniği: Düşürmekle tehdit etti

Haberler - NTV Haber 03.09.2022 - 21:45
ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tupelo kentinde küçük bir uçak havada daire çizerken görüntülendi.
Pilotun, uçağı bölgede bulunan bir mağazaya çarpmakla tehdit ettiği öğrenildi.
Mağazadakiler tahliye edildi. Uçağın mağazanın bulunduğu bölgede 3 saatten uzun süre uçtuğu bildirildi.
Polis saatler sonra uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve pilotun gözaltına alındığını açıkladı.
Uçakta başka yolcu bulunmadığı ve olay sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.
Yetkililer uçağın çalındığı ihtimali üzerinde dururken pilotun yerel bir havalimanının çalışanı olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.