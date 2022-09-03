ABD'de çalıntı uçak paniği: Düşürmekle tehdit etti

ABD'nin Mississippi eyaletinde kaçırdığı düşünülen bir uçağı kasten mağazaya çarpmakla tehdit eden pilot gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber 03.09.2022 - 21:45

ABD'de çalıntı uçak paniği: Düşürmekle tehdit etti

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tupelo kentinde küçük bir uçak havada daire çizerken görüntülendi.

Pilotun, uçağı bölgede bulunan bir mağazaya çarpmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Mağazadakiler tahliye edildi. Uçağın mağazanın bulunduğu bölgede 3 saatten uzun süre uçtuğu bildirildi. 

ABD'de çalıntı uçak paniği: Düşürmekle tehdit etti - 1

Polis saatler sonra uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve pilotun gözaltına alındığını açıkladı.

Uçakta başka yolcu bulunmadığı ve olay sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer uçağın çalındığı ihtimali üzerinde dururken pilotun yerel bir havalimanının çalışanı olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

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