ABD'de cami yakınında silahlı saldırı: 1 ölü

ABD 'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde, Alrahma Camisi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel televizyon kanalı 10TV'nin haberine göre polis ekipleri, Columbus'un kuzeydoğusundaki bölgede silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarlar üzerine olay yerine sevk edildi.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, olaydan etkilenen ikinci bir kişinin daha bulunduğu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmediği belirtildi.

POLİSTEN CAMİ AÇIKLAMASI

Columbus Polis Departmanından Çavuş James Fuqua, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının camiyi hedef almadığını belirtti.

Fuqua, "Bu, camiye yönelik bir saldırı değildi." diyerek silahlı çatışmanın yakındaki bir apartman kompleksinde birkaç kişi arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.

Olay sırasında camide bir etkinlik düzenlendiğini belirten Fuqua, ibadethanenin şiddet olaylarının hedefi olduğuna inanmalarını gerektirecek herhangi bir bulgu bulunmadığını vurguladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirten polis, silahlı saldırının nedenini ve olayın nasıl geliştiğini belirlemeye çalışıyor.

Yetkililer, olası şüphelilere ilişkin henüz bilgi paylaşmazken, başka yaralıların bulunup bulunmadığı da netlik kazanmadı.