ABD'de camiye silahlı saldırı. Üç kişi hayatını kaybetti
18.05.2026 23:44
Son Güncelleme: 19.05.2026 00:09
Reuters
California'daki San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı
ABD'de cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 saldırgan ise ölü olarak geçirildi.
ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.
San Diego Polis Departmanı yetkilileri, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.
FBI, iki şüphelinin ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.