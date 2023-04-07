ABD'de Cash App'in kurucusu Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü

BBC'nin haberine göre, San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi.



Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.



Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Daha sonra bıçaklanmış kişinin mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee olduğu tespit edildi.



Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı.



San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.



Düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsüne göre, San Francisco, ABD'deki kentlerin yüzde 98'sinden daha tehlikeli.



San Francisco'da, 2021-2022'de 56 cinayet işlenirken, bu yıl 12 cinayet işlendi.



ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA



SpaceX, Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk da Lee'nin öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Musk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Tanıdığım birçok insan ciddi şekilde saldırıya uğradı. San Francisco'daki şiddet suçları korkunç bir şekilde artıyor ve saldırganlar yakalansa bile genellikle hemen serbest bırakılıyorlar."