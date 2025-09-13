ABD'de cenaze evi skandalı: Ailelere beton tozu verip cesetleri yok ettiler

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşanan cenaze evi skandalı büyük yankı uyandırdı.

Return to Nature Funeral Home adlı işletmenin sahibi Jon Hallford ile eşi Carie'nin, yıllarca ailelerden “cenazeleri yakma” parası aldığı, ancak cesetleri gizleyerek ailelere ölenlerin külleri yerine beton tozu teslim ettiği tespit edildi.

Ailelerden aldıkları paralarla lüks bir yaşam süren çiftin yargılanmasına devam ediliyor.

Son olarak, tarafların vardığı 20 yıllık hapis cezası anlaşması, mahkeme tarafından reddedildi. Böylece Hallford’un Şubat ayında jürili yargılamaya çıkmasına karar verildi.

"MAHKEMENİN EN UÇ KARARI"

Hakim Eric Bentley, dokuz yıllık görevinde ilk kez bir anlaşmayı reddettiğini belirterek bunun “mahkemenin en uç kararı” olduğunu söyledi. Anlaşma kabul edilseydi, Hallford’un eyalet cezası, zaten aldığı 20 yıllık federal ceza ile aynı anda işleyecek ve serbest kalma ihtimali doğacaktı. Ancak mağdur yakınları, bunun çok hafif bir ceza olacağı görüşündeydi.

Colorado, cenaze evleri üzerindeki zayıf denetimleriyle uzun süredir eleştiriliyor. Son olarak eyalette, Pueblo kentinde bir cenaze evinde de 24 çürümüş ceset bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.