ABD’de Charlie Kirk için anma töreni: Trump ve Musk da katıldı

ABD’de suikast sonucu öldürülen sağcı aktivist Charlie Kirk için Arizona’daki State Farm Stadyumu’nda on binlerce kişinin katıldığı büyük bir anma töreni düzenlendi. Törene ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, bakanlar, önde gelen Cumhuriyetçi isimler ve sürpriz şekilde Tesla CEO’su Elon Musk da katıldı.



Kirk, 10 Eylül’de Utah’ta bir üniversite etkinliğinde öğrencilerle tartışma sırasında sahnede vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından 22 yaşındaki bir teknik kolej öğrencisi gözaltına alındı ve hakkında idam cezası talebiyle dava açıldı. Şüpheli, mesajlarında Kirk’ü “nefret söylemleri nedeniyle” öldürdüğünü yazmıştı.

TRUMP'TAN KIRK'A "ŞEHİT" BENZETMESİ

Törende ABD bayraklarıyla donatılmış stadyumda binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Trump, Kirk’ü ‘özgürlük ve hakikat için şehit’ olarak nitelendirdi ve gençler arasında Cumhuriyetçi hareketi büyütmedeki rolüne dikkat çekti.



Elon Musk da kalabalık arasında görüntülendi ve tören öncesinde katılımcılarla sohbet etti. Tören boyunca dev ekranlarda Kirk’ün fotoğrafları yansıtıldı; eşi Erika Kirk de, Kirk'in TTurning Point USA isimli aşırı sağcı organizasyonunun başına geçtiğini açıkladı.



Kirk’ün öldürülmesi, ABD’de siyasi şiddetin artışına dair endişeleri güçlendirirken, Trump yönetiminin “sol kaynaklı iç terör”le mücadele adı altında yeni önlemler alacağını açıklaması tartışma yarattı.