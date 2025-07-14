ABD'de çifte saldırı: 3 ölü 3 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaleti çifte silahlı saldırıyla sarsıldı.



Olay Lexington kentinde meydana geldi. Blue Grass Havalimanı yakınlarında durdurulan kişi silahla ateş açtı, bir polis memuru yaralandı.



Saldırgan, olay yerinden kaçıp bir aracı gasp ederek yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Richmond Road Baptist Kilisesi’ne gitti.

Kilise bahçesinde ateş açan saldırgan iki kadını öldürdü, iki erkeği de yaraladı.



Gasp edilen aracın konumunu tespit ederek kiliseye ulaşan polis, saldırganı öldürdü.



Lexington Polis Şefi Lawrence Weathers, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili bilgi verdi.



Saldırganın kimliği hakkında bilgi paylaşılmazken Weathers, olayın nedenine dair net bir bilgi olmadığını belirtti.

Polis şefi saldırganın kilisedeki bazı kişileri tanıyor olabileceğine dair bazı göstergeler olduğunu söyledi.



Lexington polisi, saldırganın öldürülmesine ilişkin iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.