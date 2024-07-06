ABD'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

ABD'nin New Jersey eyaletinde çıkan 450 dönümlük yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri hava koşullarının kurtarma çalışmalarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

ABD'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

New Jersey Orman İtfaiyesi Wharton Eyalet Ormanında 450 dönümlük bir orman yangınına müdahale ediyor.

Önlem olarak, ormanın Batona Kamp Alanı, servisin Çay Saati Tepesi olarak etiketlediği yangının çıkmasının ardından park polisi tarafından boşaltıldı.

İKİ YAPI TEHDİT ALTINDA

New Jersey itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde en az iki yapının tehdit altında olduğunu söyledi.

İtfaiye yetkilileri hava koşullarının kurtarma çalışmalarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

YÜZDE 99 İNSAN KAYNAKLI

İtfaiye şefi Bill Donnelly, "Hava çok sıcak. Nem oranı yüksek, bu yüzden itfaiyeciler çok fazla yıpranıyor," dedi.

Yangının çıkış nedeni halen araştırılırken NJFFS, New Jersey'deki orman yangınlarının yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu belirtti.

ABD'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor - 1

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