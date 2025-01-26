ABD'de cinsiyet düzenlemesi: "X" pasaportları askıya alındı

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde görevi alır almaz bir dizi kararnameye imza attı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın yeni başkanlık kararnamesi doğrultusunda, "X" cinsiyet işaretli pasaport başvurularını işleme koymayı askıya aldı.



Söz konusu yeni karar, ABD hükümetinin yalnızca erkek ve kadın cinsiyetlerini tanıyacağını ve bu cinsiyetlerin değiştirilemez olduğunu vurguluyor. Sözcü, açıklamasında, "Bu karar doğrultusunda, Bakanlık pasaport verme işlemini yalnızca bireyin biyolojik cinsiyetine göre yansıtacaktır" ifadelerini kullandı.



Bakanlık ayrıca, "X" cinsiyet belirteciyle verilen pasaportların artık verilmeyeceğini duyurdu ve bu konuda yeni kılavuzların yakında yayımlanacağı bilgisini verdi. Bu adım, Biden yönetimi altında yapılan değişikliklerin tersine alınan bir karar olarak dikkat çekti. 2022 yılı itibarıyla Amerikalılar, pasaportlarında "X" cinsiyet işaretini seçme hakkına sahipti.



Trump yönetimi bu değişiklikle, pasaportlar ve diğer belgelerin sahibinin biyolojik cinsiyetini doğru şekilde yansıtmasını hedefliyor. Ayrıca, Trump, seçim kampanyasında Kongre'den cinsiyet doğrulama prosedürlerini finanse etmeyi durdurmasını isteyeceğini belirtti.