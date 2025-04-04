ABD'de CMS Direktörlüğüne atanan Mehmet Öz kimdir?

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı.



Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.



CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.



MEHMET ÖZ KİMDİR?

ABD'de CMS Direktörlüğüne atanan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde ABD'nin Ohio eylaetine bağlı Cleveland kentinde dünyaya geldi. Annesi Suna Öz ve babası Mustafa Öz, eğitimleri için 1955 yılında Konya'dan ABD'ye yerleşti. "Seval" ve "Nazlım" adında iki kardeşi bulunuyor.



Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.



Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.



Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçildi. Hippocrates Magazin dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi.



1985 yılında Lisa Lemole ile evlenen çiftin; "Daphne Nur", "Anabella Sezen", "Zoe Yasemin", "Oliver Mustafa" adında dört çocuğu var.