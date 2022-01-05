ABD'de çocuk vakaların sayısında rekor artış

ABD'de son haftalarda özellikle çocuklar arasında hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları bir haftada yüzde 64 artarak rekor seviyeye yükseldi.



Amerikan Pediatri Akademisinin (AAP) yayınladığı verilere göre, ABD'deki çocuklar arasında önceki haftaya göre yüzde 64 yükselme kaydedilen Covid-19 vakaları "endişe veren bir artış" olarak değerlendirildi.

AAP, 30 Aralık'ta sona eren hafta içinde çocuklarda 325 binden fazla Covid-19 vakası görüldüğünü bu rakamın bir önceki hafta için 199 bin olduğu bilgisini paylaştı.



Verilere göre, Covid-19 salgınının başından bu yana ABD'deki çocuk sayısının 10'da 1'ine denk gelen yaklaşık 7,9 milyon çocuğun testi pozitif çıkarken son 21 haftadır üst üste vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretti.



Genel olarak ülkede okulların açıldığı eylül ayının ilk haftasından bu yana ise 2,8 milyondan fazla çocuğun Covid-19 testi pozitif sonuç verdi.



AAP raporunda, Covid-19'a yakalanan çocuklar üzerinde ciddi bir hastalığa rastlanmadığı belirtilmekle birlikte, uzun vadede çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda henüz yeterli veriye sahip olunmadığı kaydedildi.

