ABD'de çöp kamyonu bomba gibi patladı

ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu patladı. Patlama sonrası yangın çıkan bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.



Çöp kamyonu kısa süre sonra havaya uçtu. İki polis, bir itfaiyeci olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.



Patlama bölgede maddi hasara da yol açtı.



Sıkıştırılmış gazla çalışan (CNG) kamyonun neden alev aldığı bilinmiyor.