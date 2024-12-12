ABD'de çöp kamyonu bomba gibi patladı

ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu patladı. Bomba gibi patlayan çöp kamyonu sonrasında alev aldı.

ABD'de çöp kamyonu bomba gibi patladı

'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu patladı. Patlama sonrası çıkan bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.

Çöp kamyonu kısa süre sonra havaya uçtu. İki polis, bir itfaiyeci olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.

Patlama bölgede maddi hasara da yol açtı.

Sıkıştırılmış gazla çalışan (CNG) kamyonun neden alev aldığı bilinmiyor.

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