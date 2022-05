ABD’de Covid-19 can kaybı 1 milyonu geçti

İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı çalışmaya göre, corona virüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon sınırını aştı.

İlk ortaya çıktığı günden yaklaşık iki yıl sonra 1 milyon can kaybına neden olan corona virüs nedeniyle her 327 ABD vatandaşından biri hayatını kaybetmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020'de Covid-19'u küresel bir salgın ilan ettiğinde, virüs Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 can almıştı.

Takip eden aylarda, ölümcül virüs hızla yayılırken New York gibi yoğun nüfuslu kentsel alanlarda hayatı felç etti.

DÜNYA SAVAŞLARINDAKİ ÖLÜMLERİ GEÇTİ



Haziran 2020'ye kadar, ABD'deki Covid-19 can kaybı sayısı, ülkenin Birinci Dünya Savaşı'ndaki toplam askeri ölümlerini aşmıştı.



Daha sonra Ocak 2021’de 405 binden fazla can kaybını geçerek İkinci Dünya Savaşı'ndaki askeri kayıplarını aşmıştı.



Virüs ilk can kaybından bu yana ise dünya çapında 6,7 milyon can kaybına neden oldu.



DSÖ: DÜNYA ÇAPINDA 15 MİLYONA YAKIN ÖLÜM



DSÖ, Covid-19'dan ölenlerin yanı sıra salgının dolaylı bir sonucu olarak ölenler de dahil olmak üzere gerçek can kaybı sayısının muhtemelen 15 milyona yakın olduğunu söyledi.



Araştırmacılar, pandemi sırasında 213 bin ABD'li çocuğun en az bir ebeveynini veya birincil bakıcısını kaybettiğini ve bu durumun ölçülemez bir duygusal zarara yol açtığını tahmin ediyor.



ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci ise yakın tarihli bir etkinlikte "Hiçbir şekilde bitmedi" derken "Hala küresel bir salgın yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.