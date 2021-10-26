ABD'de Covid-19 vakaları düşüşte

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları, Delta varyantının zirve yaptığı eylül ayı başından beri tüm ülkede yüzde 57 düştüğü bildirildi.



New York Times'ın derlediği habere göre, ülkede Covid-19 vakaları 1 Eylül’den beri yüzde 57 düşerken, düşüşün tüm bölgelerde birden görülmesi uzmanları umutlandırdı.



Haberde, önceki dalgaların ülkede tek bir noktada başlayarak yayıldığına ancak bu kez hiçbir yerde bir yükseliş yaşanmadığına dikkat çekildi.

YÜZDE 20 ORANINDA DAHA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise gelecek üç hafta içinde vakalarda yüzde 20 oranında daha düşüş beklendiğini duyurdu.



2020 yılında yüzde 1,2 olan Covid-19 kaynaklı ölüm oranı, Delta salgını sırasında 1,1 olarak gerçekleşti.



ABD’de her gün ortalama 1500 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ederken, ülkede aşılama oranları birçok gelişmiş ülkenin altında kaldı.



Kaiser Permanente Aile Vakfı’nın anketine göre ülkede üniversite mezunu olanların yüzde 82’sinin, olamayanların yüzde 67’sinin, demokratların yüzde 90’ının, cumhuriyetçilerinse yüzde 58’inin aşı olması ülkedeki sosyoekonomik eşitsizlik ve siyasal bölünmenin göstergesi olarak yorumlandı.

