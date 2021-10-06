ABD'de Covid-19'a ilişkin korku yayan kişi 15 ay hapis cezasına mahkum oldu

ABD Adalet Bakanlığı, Teksaslı Christopher Charles Perez’in geçen yıl Facebook hesabından, biyolojik silahlarla ilgili yanlış ve uydurma haberler yaydığı ve halkta korku ve panik yarattığı gerekçesiyle iki kez ceza aldığını açıkladı.



Perez'in, 15 ay hapis cezası ve 1000 dolar para cezası aldığı belirtildi.



40 yaşındaki Perez, geçen yıl nisan ayında Facebook üzerinden yayınladığı tehdit mesajında, Covid-19'a yakalanmış bir kişiye para karşılığında San Antonio'da bir süpermarkette satılan ürünleri yalattığını ileri sürmüştü.



Soruşturma sonucunda Perez’in iddia ettiği eylemi gerçekleştirmediği ortaya çıktı.



ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) San Antonio yetkilisi Christoper Combs, yaptığı açıklamada, tehdit gerçek olmasa bile Covid-19'u biyolojik silah olarak kullanmaya çalışmanın hukuki sonuçları olduğunu belirtti.

20 MİLYONDAN FAZLA GÖNDERİ SİLİNDİ



Combs "Perez, eylemiyle korku ve panik yaratmaya çalıştı. Bugün aldığı ceza, suçun ciddiyetini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.



Soruşturma FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü ve Kitle İmha Silahları personeli tarafından yürütüldü.



Facebook, dezenformasyon içeren 20 milyondan fazla gönderiyi sildiğini ve bu tür gönderileri birden fazla kez yayan 3000 civarında hesabı kapattığını açıklamıştı. ​​​​​​​

