ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 102 bini aştı

ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 817 artarak 1 milyon 747 bin 781'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1511 artarak, 102 bin 197'ye çıktı.



ABD'yi 414 bin 661 vakayla Brezilya, 379 bin 51 vakayla Rusya ve 283 bin 849 vakayla İspanya izliyor.



SALGININ MERKEZİ NEW YORK



Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.



Şimdiye kadar 374 bin 672 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 553 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 158 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 114 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.



ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 893 bini, iyileşen hasta sayısı da 490 bini geçti.