ABD’de Covid kaynaklı can kayıpları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de corona virüs sebebiyle can kayıplarının son yedi ayın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı.

Reuters'ın ABD’nin eyalet ve ilçe verilerinin analizine dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni Covid vakalarının geçtiğimiz hafta yüzde 16 düşerek 409 bine gerilediği bildirildi.

ABD’de bu düşüş ile birlikte Şubat ayından bu yana en düşük haftalık vaka sayısı kaydedildi.

18-25 Nisan tarihlerinin baz alındığı verilerde haftalık can kaybı yüzde 4’lük düşüşle 4 bin 972’ye gerileyerek Ekim 2020’den bu yana en düşük haftalık can kaybı yaşandı.

ORANDA MİCHİGAN, SAYIDA NEW JERSEY VE PENNSYLVANİA

Michigan eyaleti kişi başına düşen yeni vakalarda ilk sırada yer alırken eyalette yeni enfeksiyon sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 29 düştü.

Sayı olarak en fazla vakanın görüldüğü New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde ise yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 20’den fazla azaldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD nüfusunun yüzde 44'ü en az bir doz corona virüs aşısı olurken yüzde 29'u iki doz aşı oldu.

Reuters analizine göre, ülke çapındaki hastanelerdeki ortalama yatan Covid-19 hasta sayısının ise değişmeyerek 41 bin seviyelerinde seyrettiği bildirildi.