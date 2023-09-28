ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarından çekişmeli münazara: Trump'a Donald Duck benzetmesi

Cumhuriyetçi Partiye yakın bir yayın politikasına sahip Fox News'te canlı yayımlanan program, California'daki Ronald Reagon Başkanlık Kütüphanesi'nde gerçekleşti.



Katılımcıların Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) tarafından belirlendiği canlı yayın tartışmasına eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum, Güney Carolina Senatörü Tim Scott ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy katıldı.



TRUMP YİNE KATILMADI

Başkanlık anketlerinde diğer adaylara karşı açık ara üstünlüğünü koruyan eski ABD Başkanı Donald Trump, ilkinde olduğu gibi, California'daki münazaraya da katılmadı.



Geçen ay ilk münazaranın yapıldığı saatte, Fox News'le ilişiği kesilen ünlü sunucu Tucker Carslon'la bir röportajı yayımlanan Trump, ikinci canlı yayının gerçekleştiği saatlerde ise Michigan'da bazı sendika üyeleriyle buluşmayı tercih etti.



Cumhuriyetçi partinin 7 aday adayı, Trump'ın münazaraya katılmamasını eleştirirken, özellikle Chris Christie ve Ron DeSantes'in eski ABD Başkanı'na yüklendiği görüldü.



Yaklaşık iki saat süren canlı yayında Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adayları seçmenleri iç ve dış politika konularında ikna etmeye çalıştı.



TRUMP'A DONALD DUCK BENZETMESİ

Eski New Jersey Valisi Christie, ikinci tartışma programına da katılmamayı tercih eden Donald Trump'a yüklenirken, eski Başkan'a, "Bu gece burada değilsiniz çünkü sahneye çıkıp icraatlarınızı savunmaktan korkuyorsunuz." diye seslendi.



"Bunu yapmaya devam ederseniz, burada kimse artık size Donald Trump demeyecek. Donald Duck diyecek." ifadelerini kullanan Christie, başkent Washington'ın gündemindeki bütçe tartışmalarından dolayı da hem Trump'ı hem ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.



Florida Valisi DeSantis de Donald Trump'ı, hem tartışmaya katılmaması hem de "ülke bütçesine yüklediği borçlar" nedeniyle hedef aldı.



MEKSİKA SINIRINA DUVAR ÖRME KONUSUNDA PENCE İLE CHRISTIE AYRIŞTI

Eski New Jersey Valisi Christie, eski Başkan Donald Trump'ın tüm sınır boyunca duvar öreceğini söylediği halde bu duvarın sadece 52 mil (yaklaşık 84 kilometre) uzunluğunda olduğunu söyledi.



