ABD'de, DAEŞ taburu komutanı kadın 20 yıl hapse mahkum edildi

ABD'nin Kansas şehrinde, terör örgütü DAEŞ taburunu yönetmekten suçlu bulunan Allison Fluke-Ekren, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Adalet Bakanlığı savcıları, terör örgütü DAEŞ taburunu yönetmenin yanında, ABD'de saldırı planlamak, birçok kız çocuğu ve kadını şiddete yönlendirmek gibi suçları tespit edilen Fluke-Ekren'e verilen 20 yılın yeterli olmadığını, fakat bunun "azami ceza" olduğunu belirtti.



Haziran ayında hazırlanan iddianamede, Fluke-Ekren'in, DAEŞ'i desteklemek amacıyla ABD'de 2014-2017 yıllarında altı ayrı terör saldırısı düzenlemekle ilgili planlamaları olduğu ifade edildi.



Adalet Bakanlığının hazırladığı dosyalarda, 4 dil bildiği belirtilen 42 yaşındaki kadının, "DAEŞ liderlerinin konuşmalarını tercüme etme, DAEŞ doktrinini öğretme ve 10 yaşındaki çocuklar dahil 100'den fazla genç kız ve kadına otomatik silah, el bombası ve intihar kemeri kullanma eğitimi verme" gibi faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.



Ayrıca, mahkemede dinletilen ses kayıtlarına göre Suriye'ye çocuklarını da beraberinde götüren kadın, ABD kolluk kuvvetlerinin takibinden kaçmak ve Suriye'de olduğunu gizlemek için telefon mesajlarını silmeye çalıştı.



ÇOCUKLARI DA ANNELERİNİN ALEYHİNDE TANIKLIK ETTİ



Fluke-Ekren'in çocukları mahkemeye yazılan mektupta ondan "canavar" olarak bahsederken, ismi açıklanmayan kızı, annesinin onu 13 yaşındayken tecavüzüne uğradığı bir DAEŞ teröristi ile evlenmeye zorladığını anlattı.



Fluke-Ekren'in oğlu da, annesinin kendisini çocukken fiziksel olarak istismar ettiği bilgisini paylaşırken, "Annem cinsel zevk için çocuklara işkence etmekten hoşlanan, manipülasyonda ve duygularını kendi lehine kontrol etmede çok yetenekli bir canavar." ifadelerini kullandı.



Mahkeme belgelerine göre, Umm Mohammed al-Amriki adını da kullanan Fluke-Ekren, 2012 yılında Suriye'ye taşınmış ve bir DAEŞ lideriyle evlenmiş ve en az 8 yıl Suriye, Irak ve Libya'da 3 ayrı terör örgütü için terör eylemleri gerçekleştirmişti.



Bakanlığa göre, Fluke-Ekren bu yılın başlarında Suriye'de tutuklanarak ABD'ye getirildi.

