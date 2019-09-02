ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Cruz adası açıklarındaki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Los Angeles sahil güvenlik ekipleri teknede bulunan 30'dan fazla kişiyi kurtarmak için seferber oldu.
Mürettabatın bir bölümünün kurtarıldığı açıklandı. Yangında ölenler olabileceği yönünde haberler geliyor.
ABD’de dalış teknesinde yangın
NTV HaberDünya
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kıyılarında 30'dan fazla kişinin bulunduğu teknede yangın çıktı. İlk bilgilere göre 5 kişi kurtarıldı ama can kaybı olabileceğinden endişe ediliyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Cruz adası açıklarındaki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.