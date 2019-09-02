ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Cruz adası açıklarındaki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Los Angeles sahil güvenlik ekipleri teknede bulunan 30'dan fazla kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Mürettabatın bir bölümünün kurtarıldığı açıklandı. Yangında ölenler olabileceği yönünde haberler geliyor.