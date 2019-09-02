ABD'nin Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 30 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Ventura İtfaiye Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının çıktığı tekneye yerel saatle gece 3 sıralarında müdahale ettiklerini bildirdi.
Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler, küçük tekneler ve devriye botlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ABD’de dalış teknesinde yangın: 4 ölü, 30 kayıp
NTV Haber, Anadolu AjansıDünya
Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 30 kişi kayboldu.
ABD'nin Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 30 kişinin kaybolduğu bildirildi.