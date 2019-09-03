ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Mark Barney, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, yangında 8 kişinin öldüğünü, 26 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.
Beşi mürettebat toplam 39 kişinin bulunduğu dalış teknesindeki yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Barney, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle yangının çıktığı ve teknenin battığı iddia edildi. Ancak yetkililer tüp patlamasını henüz teyit etmedi.
İlk açıklamayı yapan ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, 20 metre uzunluğundaki dalış teknesinde güvertenin üzerinde uyuyan 5 görevlinin kurtarıldığını, güverte altında kalan 34 kişiden ise halen haber alınamadığını aktarmıştı.