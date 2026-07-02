ABD'de dehşet evi. 4 yıl boyunca odada tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Vinton County Şerifi Ryan Cain, çocukların aynı aileden olduğunu, evde yoğun çöp ve insan dışkısı bulunduğunu söyledi. Cain, düzenlenen basın toplantısında, “Hayvanlarımızın çoğu çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu.” ifadelerini kullandı.

Yetkililere göre çocukların bazıları konuşamıyordu. Gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise adını dahi heceleyemediği belirtildi.

Çocukların anne ve babası ile iki büyükanne/büyükbabası hakkında, “ciddi fiziksel zarara yol açan çocukları tehlikeye atma” suçlamasıyla 16’şar ayrı dava açıldı. Vinton County Savcısı William Archer, olayın insan kaçakçılığı değil, “aile içi bir durum” olduğunu vurguladı.

Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocukların, başka bir soruşturma kapsamında eve düzenlenen arama sırasında bulunduğunu söyledi. Wilson, “Orada 16 çocuk olduğunu bilmiyorduk.” dedi. Hamden köyündeki evde gördüğü manzarayı “saf kötülük” sözleriyle tanımlayan Wilson, olay yerinin kariyeri boyunca karşılaştığı en korkunç manzara olduğunu ifade etti.

Şerif Cain, çocukların zamanlarının büyük bölümünü yaklaşık 3,6 metreye 3,6 metre büyüklüğündeki bir odada geçirdiğinin düşünüldüğünü söyledi. Evde kafes bulunmadığını belirten Cain, çocukların evin içinde nasıl tutulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Çocuklardan yedisi Columbus’taki hastanelere götürülürken, ikisi helikopterle birinci seviye travma merkezlerine sevk edildi. Yetkililer, çocuklardan birinin salı günü kritik durumda olduğunu ve solunum desteğine alındığını açıkladı.

Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders çarşamba günü hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, sanıklar adına suçlamaları reddeden beyan kayda geçirirken, her biri için 300 bin dolar kefalet belirlendi.

Soruşturmacılar, ailenin son 20 yılda Ohio’nun güneyinde farklı yerlere taşındığını ve çocuklara ilişkin sağlık ya da resmi kayıt oluşturulmasından kaçınmış olabileceğini belirtti. Çocukların okula da kayıtlı olmadığı bildirildi.

Başsavcı Wilson, ailenin çocukları gözlerden uzak tutma konusunda “oldukça becerikli” davrandığını söyledi. Komşular ise evde çocuk yaşadığını bilmediklerini anlattı.

Nüfusu 1000’den az olan Hamden köyünde yaşayan komşular, olay karşısında şoke olduklarını söyledi. Altı yıldır aynı sokakta yaşayan Joseph Stewart, aile taşındığından beri “hiç çocuk görmediğini” belirterek, “Çok üzücü bir durum” dedi.

Savcı Archer, eyaletin çocukların tamamı için geçici velayet talebinde bulunduğunu açıkladı. Başsavcı Wilson ise “Bu çocuklar için adalet yerini bulacak.” dedi.