ABD'de Delta alarmı: Los Angeles'a maske geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yeni tip corona virüsün (Covid-19) Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle vakalar yeniden artıyor.

Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta günlük vaka sayıları, yüzde 26 artış gösterdi.

Yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum uyarısında bulundu.

İÇ MEKANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ



Kentte pazar gününden itibaren yeniden iç mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.



Öte yandan ABD'de vaka sayısı ABD'de 34 milyon 366 bini geçti.



ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Covid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

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