ABD'de Demokratlardan Trump yönetimine "tehdit" suçlamasıyla dava

ABD'de 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Demokrat Partili yetkililer ve gruplar, eyaletlere vatandaş olmadığından şüphelenilen kişileri seçmen listelerinden çıkarmaları yönünde hukuka aykırı talimat vermek ve buna uymayanları tehdit etmekle suçladıkları ABD Başkanı Donald Trump ile Adalet Bakanlığına dava açtı.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in de aralarında bulunduğu Demokrat yetkililer ve gruplar, Washington Bölge Mahkemesine 44 sayfalık dava dilekçesi sundu.



“20 BİN KAYITLI SEÇMENİN OY PUSULALARININ ALIKONULMASI VEYA SAYILMAMASI” TALEBİ

Dilekçede, 13 Ekim'de Adalet Bakanlığının California'da "vatandaş olmadıkları şüphesiyle" 20 bin kayıtlı seçmenin oy pusulalarının alıkonulmasını veya sayılmamasını talep ettiği belirtildi.

Trump yönetiminin, taleplerine uymayan eyalet ve yerel seçim yetkililerini "hapisle tehdit ederek" seçmen hakları yasasını ihlal ettiği savunuldu.

Dilekçede, Başkan Trump'ın yanı sıra Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), vatandaş olmadığından şüphelenilen kişilerin seçmen listelerinden çıkarılması için "hukuka aykırı talimat vermek ve seçim yetkililerinin talimatlara uymamaları halinde cezai kovuşturma ile tehdit etmekle" suçlandı.



“TRUMP YÖNETİMİ KALİTESİZCE TOPLANMIŞ SEÇMEN LİSTELERİNE GÜVENİYOR”



Trump yönetiminin, "kalitesizce toplanmış seçmen listelerine güvendiği" iddia edilen dilekçede, bu durumun kriterleri karşılayan ABD'li seçmenleri oy pusulalarına erişememe veya oylarının sayılmaması riskiyle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Dilekçede, "yürütme organının, eyaletlerin seçmen listelerini denetleme, kimin oy kullanmaya uygun olduğuna dair eyalet kararlarının yerini alma ya da kimlerin oy pusulası alacağına dair karar verme yetkisine sahip olmadığı" ifade edildi.

Adalet Bakanlığından Washington Post gazetesine yapılan açıklamada, seçimlerin bütünlüğünün korunmasına yönelik adımlar atıldığı belirtilerek oy kullanma yetkisine sahip seçmenlerin katılımıyla kurallara uygun oy pusulalarının sayılmasının federal hukukun gerekliliği olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Lauren Bis ise yaptığı açıklamada, Demokratları, sağduyuya dayalı seçim güvenliği tedbirlerine karışmakla" suçladı. Bis, "Seçimlerimizde yasa dışı oy kullanan herkes sorumlu tutulacaktır." ifadesini kullandı.