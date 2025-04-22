ABD'de Demokratlardan savunma bakanına istifa çağrısı: "En başta bu göreve getirilmemeliydi"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığının ortaya çıkması, yeni bir tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin ABD basınında yer alan haberlerde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtilmişti.

"İkinci Signal olayı" olarak kabul edilen olayın ardından, ABD'de Demokrat siyasetçiler Hegseth'in istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

"GÖREVDEN ALINMASI İÇİN FAZLASIYLA YETERLİ"

Demokrat Temsilci Angie Craig, Hegseth’in “ağır ihmalkarlık” nedeniyle ABD askerlerini riske attığını ve bu sebeple görevden alınması gerektiğini savunarak “Zaten en başta bu göreve getirilmemeliydi, ancak askerlerimizi riske atan bu ağır ihmalkârlığı görevden alınması için fazlasıyla yeterli" dedi.



Demokrat Temsilci Debbie Wasserman Schultz da, Hegseth'e istifa çağrısında bulunarak "Pete Hegseth’in yetersizliği ulusal güvenliğimiz için bir tehdit oluşturuyor. Derhal istifa etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler ise, Hegseth'in arkasında durmaya devam ediyor.

"KÜSKÜN ESKİ ÇALIŞANLAR"

Senato Cumhuriyetçilerinin resmi X hesabından bugün yapılan paylaşımda, Hegseth’e yönelik eleştiriler “küskün eski çalışanların” yarattığı olumsuz algıya bağlandı.

Açıklamada, "Pete Hegseth, Başkan Trump’ın Amerika öncelikli gündemini uygulayan bir gazidir. Pentagon’daki küskün eski çalışanlar, Amerikalıların oy verdiği bu gündemi baltalamaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.



Tennessee Senatörü Marsha Blackburn da, eleştirilerden sol kesimi sorumlu tutarak, “Elbette solcular, liberal çevreler ve bilgi sızdıranlar Pete Hegseth’e öfkeli. O, Pentagon’daki statükoyu sarsarak Amerika’nın en büyük tehditlerine karşı mücadele eden güçlü bir savunma bakanı. Onun cesareti sayesinde ordumuz ve ülkemiz daha güçlü" açıklamasında bulundu.

